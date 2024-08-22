В опросе на странице Илона Маска Трамп победил Харрис с разгромным счетом

В опросе общественного мнения, устроенном предпринимателем Илоном Маском, кандидат в президенты США Дональд Трамп значительно опередил свою соперницу Камалу Харрис. Результаты исследования опубликованы на странице Маска в соцсети Х.

Согласно публикации, свое мнение насчет кандидатов выразили 5,8 млн человек. Трамп значительно оторвался от Харрис уже в первые минуты голосования и в итоге победил с разгромным результатом 73,2% к 26,8%.

Предприниматель и миллиардер Илон Маск известен, в том числе, как явный сторонник Дональда Трампа на грядущих выборах президента США. 13 августа он взял у Трампа интервью, длившееся больше двух часов. Его трансляция велась в соцсети Х и, по словам Маска, набрала более миллиарда просмотров.

20 августа Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах предложит Маску крупный государственный пост.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами на пост главы государства считаются Дональд Трамп, выдвинутый Республиканской партией, и Камала Харрис, выдвинутая Демократической партией.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее газета Financial Times объяснила, чем интервью Трампа и Маска напугало Европу.