Уничтожение переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ) танка Leopard 2 в Курской области вызывает недоумение, утверждает журналист Юлиан Репке. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист подчеркнул, что в связи с ситуацией появляются вопросы к командованию ВСУ.

Репке добавил, что «не понимает», как и большинство украинских солдат, с которыми он разговаривал.

Накануне сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило немецкие танки Leopard на прорыв в Курской области.

Как сообщает источник, ВСУ ведут атаку через приграничный поселок Новый Путь. Помимо танков Leopard, в ней задействованы боевые машины пехоты Marder, которые также произведены в ФРГ. Наступление украинских бойцов отражают российские десантники, нанося подразделениям ВСУ серьезный урон.

До этого бывший советник НАТО и полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо выразил мнение, что ВСУ только увеличили собственную линию фронта, напав на Курскую область, и тем самым создали себе дополнительные проблемы.

Ранее стало известно о первом столкновении с танком Leopard в Курской области.