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Фраза Путина о поддержке Харрис оказалась шуткой

Лавров: Путин пошутил, говоря о поддержке Харрис на выборах президента США

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Алексей Майшев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил, когда заявил, что Москва поддерживает кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на выборах президента США. Об этом в интервью Sky News Arabia заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегает к шуткам во время своих выступлений и интервью», — сказал глава российского дипведомства.

Лавров подчеркнул, что российский президент не видел особой разницы ни в отношении нынешней избирательной кампании, ни в отношении будущих избирательных кампаний в США на длительный период, так как там многое решает не президент, а «глубинное государство».

Во время Восточного экономического форума президент РФ с иронией прокомментировал выборы в США. Он сказал, что Россия предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, но так как он выбыл из гонки, на передний план вышла его преемница — Харрис. Путин отметил, что ее «заразительный смех» свидетельствует о хорошем настроении, и добавил, что если это так, то, возможно, она воздержится от введения новых санкций против России.

Ранее в США увидели намек в заявлении Путина о Харрис.

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Выборы в США — 2024
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