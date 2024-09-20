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В США призвали положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО

WP: в США и ЕС призывают Запад положить конец надеждам Украины вступить в НАТО

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Западные политики разнятся во мнении по поводу конфликта на Украине: одни считают, что нужно положить конец боевым действиям и пойти на компромисс с Россией, а другие сочли неизбежным начало новой холодной войны. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, одни политики в США и ЕС считают, что Запад должен убедить Украину отдать территории , отказаться от вступления в НАТО и, возможно, предложить Москве смягчение санкций. Другие чиновники сходятся во мнении, что Запад должен уважать позицию РФ в отношении Украины, но при этом добиваться немедленного прекращения огня. Но даже те, кто выступает за взаимодействие с Россией, говорят, что холодная война неизбежна.

20 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявили о необходимости срочно остановить конфликт на Украине.

В этот же день Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет «поставить точку в войне» до конца года, что можно сделать с помощью второй международной мирной конференции.

Ранее американский политолог заявил об осознании в США победы России.

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