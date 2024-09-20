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Депутат Верховной рады покинул партию Зеленского из-за переименования родного города

Депутат Рады Камельчук ушел из партии из-за переименования родного города

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук покинул партию главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» из-за переименования родного города Червоноград. Об этом Камельчук написал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне Верховная рада Украины в рамках кампании по «декоммунизации» одобрила смену названия для более чем 300 населенных пунктов. В частности, переименовала Червоноград в Шептицкий. А село Роща в Одесской области, например, будет называться Новым Парижем.

«Я выхожу из партии. Заявление уже написано и отправлено <…> Переименование города — это «акт десоветизации через колено», — отметил Камельчук.

По его словам, он также слагает с себя полномочия члена совета Львовской областной партийной организации «Слуга народа». При этом он продолжит работать во фракции, чтобы выполнять функции в комитете энергетики и делегации ПАСЕ.

С 2014 года на Украине проводится политика декоммунизации, подразумевающая ликвидацию советских топонимов и снос памятников советским государственным деятелям и полководцам.

Ранее Камельчук устроил скандал во время выступления Зеленского.

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