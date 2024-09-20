В США одобрили усиление охраны кандидатов в президенты США

Палата представителей США одобрила законопроект об усилении мер защиты со стороны Секретной службы в отношении кандидатов в президенты и вице-президенты страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Закон об усилении президентской безопасности» одобрили единогласно 405 членов палаты. Она обязывает Секретную службы применять одинаковые стандарты при определении численности охраны для действующих президента и вице-президента США, а также всех кандидатов на эти должности.

Лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ отметил, что США уже столкнулись с двумя покушениями на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. По его словам, Секретная служба должна обеспечивать уровень защиты кандидатов на таком же уровне, как и президентов страны.

20 сентября также стало известно, что Секретная служба Соединенных Штатов проверит миллиардера Илона Маска после высказывания в соцсетях про отсутствие покушений на представителей Демократической партии. Bloomberg утверждает, что Секретная служба намерена проверить, представляет ли объект расследования угрозу для охраняемых лиц.

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