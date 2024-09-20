В Кремле подтвердили, что Путина не будет на инаугурации президента Мексики

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент Владимир Путин не будет присутствовать на инаугурации президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщает ТАСС.

«В планах президента не было такой поездки», — поделился Песков.

До этого директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин говорил, что президент России Владимир Путин не собирается лететь в Мексику на инаугурацию избранного президента Клаудии Шейнбаум.

В августе Шейнбаум признали победителем состоявшихся 2 июня президентских выборов. Решение единодушно приняла Высшая палата Избирательного суда всеми шестью голосами. Она признала прошедшие выборы президента действительными и соответствующими конституционным и правовым принципам.

После этого Избирательный суд объявил Шейнбаум первой избранной женщиной-президентом Мексики, которая будет занимать должность главы государства в течение шести лет — до 30 сентября 2030 года.

Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.