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В Китае прокомментировали массовые взрывы пейджеров в Ливане

Замглавы отдела ЦК КПК Чжоу: взрывы в Ливане вывели терроризм на новый уровень

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Aziz Taher/Reuters

Взрывы пейджеров и других средств связи в Ливане выводят терроризм на новый уровень. Такую оценку событиям в этой стране дал замглавы отдела международных связей ЦК КПК Чжоу Ли, выступая на международном форуме «Тайхэ», передает РИА Новости.

«Недавно в Ливане одновременно взорвались более 3 тысяч пейджеров и раций, что потрясло весь мир, а размещение взрывчатки в батареях электронных устройств, которые люди носят с собой, выводит терроризм на новый уровень», — подчеркнул он.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия глубоко обеспокоена развитием событий в Ливане после произошедших беспрецедентных террористических кибератак на устройства связи и ударов израильской авиации.

По словам Захаровой, российская сторона убеждена, что начало широкомасштабной военной операции в Ливане имело бы самые разрушительные последствия, которые отразились бы на безопасности всего Ближнего Востока. Представитель российского МИД подчеркнула, что подобного катастрофического сценария необходимо избежать.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек. 18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек.

Ранее в США оценили последствия подрывов средств связи в Ливане.

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