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В США оценили последствия подрывов средств связи в Ливане

WP: взрывы средств связи в Ливане делают эскалацию на Ближнем Востоке неизбежной

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Depositphotos

Приписываемая Израилю операция по массовой детонации средств связи в Ливане неизбежно ставит Ближний Восток на грань масштабного конфликта. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на ее обозревателя Ишана Тарура.

«Хотя израильские власти не взяли на себя ответственность за атаки, в частных беседах с американскими чиновниками они подтвердили свою причастность к ним», — заявил эксперт.

Тарур считает, что взрывы пейджеров были направлены на подрыв боевого потенциала шиитского движения «Хезболла». Однако в результате произошедшего пострадали тысячи мирных людей? и до сих пор остается неясным, какие стратегические цели преследовало израильское руководство в этой операции.

Обозреватель также выразил мнение, что изощренность этого удара поднимает серьезные вопросы о будущем кибервойн, а также уязвимости цепочек технологических поставок и «этичности такого рода операций».

Вечером 17 сентября у тысяч членов движения «Хезболла» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек. Из них не удалось спасти 12 пострадавших, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров шиитского движения.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали свыше 600 человек, 25 из них врачи не спасли.

Ранее пропал владелец компании, причастной к взрывам пейджеров в Ливане.

Все новости на тему:
Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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