Поведение вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис напоминает гебефреническую шизофрению, при которой у взрослого человека прослеживаются яркие черты детского дурашливого поведения. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Сергей Латышев.

«Что Харрис постоянно гогочет по любому поводу, когда это совершенно неуместно, видят все. А те, кто с ней работал, жалуются и на другие симптомы и признаки гебефренической шизофрении: злобность и агрессивность. С ней очень трудно взаимодействовать», — отметил Латышев.

Эксперт считает, что демократы выдвинули Харрис, чтобы «снести» республиканца Дональда Трампа и его сторонника Джей Ди Венса, оставив США орудием в руках глобалистов, вопреки интересам собственного народа.

Во время выступления на Восточном экономическом форуме российский лидер Владимир Путин заявил, что кандидат в президенты США от демократов «заразительно смеется», что говорит о том, что у нее «все хорошо». Президент предположил, что в таком случае при победе на выборах она воздержится от новых санкций в адрес Москвы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом сочла смех Харрис гнетущим.

Ранее в США увидели намек в заявлении Путина о Харрис.