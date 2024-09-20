Депутат Рады сообщил об обсуждении в офисе Зеленского подготовки к выборам

Новый заместитель главы офиса украинского президента Виктор Микита 19 сентября провел совещание с главой региональных организаций правящей на Украине партии «Слуга народа», темой совещания была подготовка к проведению выборов в стране. Об этом со ссылкой на источники заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Вчера новый заместитель главы Офиса Президента Виктор Микита провел совещание, можно сказать, посвященное выборам с председателями региональных организаций «Слуги народа»», — сообщил депутат.

Как отметил Гончаренко, пока что слово «выборы» никто не озвучивал на совещании, однако речь шла «об избирательном процессе» и «в общем о подготовке к выборам».

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