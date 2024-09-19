Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями довел Украину практически до «уничтожения». Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Клоун-принц-диктатор поставил Украину в такое положение, что она на грани уничтожения», — написал он.

Боуз добавил, что на территории Украины процветает коррупция, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нести большие потери. При этом Зеленский продолжает настаивать на необходимой победе на фронте, обратил внимание журналист.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае.

19 сентября депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что Зеленский потерял почву под ногами. По мнению нардепа, это обстоятельство «может сыграть злую шутку» с украинским лидером.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники также сообщало, что Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и ЕС.

Ранее Зеленского призвали убрать лишние две буквы из его «плана победы».