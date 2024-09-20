В МИД заявили, что Путин не поедет на инаугурацию президента Мексики

Президент России Владимир Путин не собирается лететь в Мексику на инаугурацию избранного президента Клаудии Шейнбаум. Об этом в интервью RTVI рассказал директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

В августе Путину направили приглашение на инаугурацию мексиканского президента, которая пройдет 1 октября. Однако вместо российского лидера на торжественную церемонию отправится назначенный представитель.

Дипломат обратил внимание, что Москва действует в соответствии с протокольной практикой и теми обязательствами, которые есть у Путина.

В августе Клаудию Шейнбаум признали победителем состоявшихся 2 июня президентских выборов. Решение единодушно приняла Высшая палата Избирательного суда всеми шестью голосами. Она признала прошедшие выборы президента действительными и соответствующими конституционным и правовым принципам.

В связи с этим Избирательный суд объявил Шейнбаум первой избранной женщиной-президентом Мексики, которая будет занимать должность главы государства в течение шести лет — до 30 сентября 2030 года.

Ранее Путин поздравил Шейнбаум с избранием президентом Мексики.