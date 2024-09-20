Гуцул рассказала, почему прервала свой визит в Россию

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прервала свой визит в РФ, где должна была выступить на Евразийском женском форуме в рамках БРИКС, из-за судебного заседания по ее делу в Молдавии. Об этом глава региона рассказала журналистам, передает РИА Новости.

«Я должна была выступать на Евразийском женском форуме в рамках БРИКС. Но из-за судебного заседания мне пришлось вернуться домой раньше, потому что я не имею права пропускать ни одного заседания», — подчеркнула она.

Гуцул добавила, что на мероприятии должна была выступить с речью от Гагаузской автономии. Она выразила надежду на реализацию «всего упущенного» в будущем.

До этого Гуцул заявила, что оппозиционный молдавский блок «Победа» подготовил запасные планы на случай недопуска политической силы к выборам.

Ранее кандидат в президенты Молдавии назвал Россию гарантом безопасности для страны.