На Западе усомнились, что Байден «официально» разрешит Украине бить вглубь России

Соединенные Штаты могут официально не объявлять о снятии ограничений на использование Украиной предоставленного Западом дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Об этом пишет газета The Economist.

Журналисты предположили, что если президент Джо Байден после встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН «уступит» Киеву, то вряд ли об этом будет заявлено официально.

Соответствующее разрешение могут тайно передать Украине, пишет Economist.

13 сентября в Вашингтоне прошли короткие переговоры президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера. Политики подтвердили свою «непоколебимую поддержку» Украины, однако пока не объявили о разрешении бить дальнобойным оружием по РФ. Это может произойти в конце месяца на Генеральной Ассамблее ООН.

Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Джо Байден обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет.

Ранее Кремль назвал «информационной возней» обсуждение темы ударов вглубь России.