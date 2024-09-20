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Рябков высказался о встрече Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН

Рябков: встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН не ожидается

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MFA Russia/Global Look Press

Встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях Генассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября, не ожидается. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Нет, конечно, о чем с ним (с Блинкеном. – прим. ред.) говорить», — отметил он.

Рассуждая о возможности урегулирования конфликта на Украине после американских выборов, Рябков подчеркнул, что они не имеют значения, поскольку Вашингтону нужно менять поведение.

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) состоится с 24 по 30 сентября.

До этого в Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что не ожидают контактов Блинкена и Лаврова на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке.

Ранее Лавров заявил, что США «перещеголяли» книги Оруэлла.

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