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Лавров заявил, что США «перещеголяли» книги Оруэлла

Лавров о санкциях США: текущие руководители Штатов «перещеголяли» книги Оруэлла

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Действия нынешней администрации Белого дома можно сравнить с содержанием книг британского писателя Джорджа Оруэлла, за исключением того факта, что США «перещеголяли» представления Оруэлла о тоталитарном государстве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя санкции Штатов против российских СМИ. Его цитирует РИА Новости.

По словам Лаврова, у Оруэлла было богатое воображение, и ему удалось описать контуры тоталитарного государства, однако писателю не удалось проникнуть в его глубину.

«Его перещеголяли, конечно, нынешние руководители в Вашингтоне, которые просто подавляют любое инакомыслие», — сказал глава МИД РФ.

Он также вспомнил маккартизм — политику преследования людей за коммунистические взгляды в США в 1940-1950-е годы. Лавров отметил, что это в сравнении с текущими действиями Штатов — «детская игра».

4 сентября минфин США ввел санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В RT, как утверждает он, якобы было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что действия Вашингтона в отношении российских СМИ не останутся без ответа.

Ранее Песков заявил, что санкции США против RT «граничат с безумием».

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