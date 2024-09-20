На Украине нацистских военных преступников чтят как «победителей», издательство в Ивано-Франковске выпустило мемуары нациста Евгена Побегущего в серии «победители». Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Ивано-Франковское издательство «Лилея НВ» штампует, как пирожки, книги нацистских военных преступников и о нацистских военных преступниках. Выходят они в серии «Победители»», — сообщил он.

По словам бывшего премьер-министра Украины, к примеру, недавно упомянутое издательство выпустило мемуары нацистского военного преступника, штурмбанфюрера СС Евгена Побегущего.

Он служил в батальоне «Роланд», участвовал в карательных акциях против мирного населения, а затем продолжил «службу» в дивизии СС «Галичина», получив должность командира полка.

Азаров подчеркнул, что в мемуарах нет ни слова о самом главном – о злодеяниях, которые совершали Побегущий и его «камрады».

«Вот каких «победителей» чтят сегодня в Украине», — подытожил экс-премьер.

В начале сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал мировое сообщество осудить использование нацистской символики подразделениями Вооруженных сил Украины.

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