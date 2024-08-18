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На Западе призвали принять меры после видео с солдатом ВСУ в каске СС

Политолог Дизен призвал принять меры после показа солдата ВСУ в каске СС

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Западу следует оценить возможные последствия поддержки украинских нацистских батальонов. Об этом заявил норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети Х.

Так он отреагировал на сюжет телеканала LCI, в котором продемонстрированы кадры с украинскими военнослужащими в нацистских касках.

«Нам следует задуматься о последствиях поддержки НАТО вторжения в Россию (в Курской области. — Прим. ред.) в партнерстве с откровенно нацистскими батальонами. Это плохо кончится», — отметил он.

15 августа в интернете получил распространение ролик, снятый военнослужащими Вооруженных сил Украины в Курской области. Имитируя немецкий акцент, они называли местного пенсионера Александра Григорьева «русише швайне» («русская свинья» — нем.), при этом на одном из солдат была надета немецкая каска времен Великой Отечественной войны с символикой СС. Дочь 74-летнего россиянина уверена, что он в плену у ВСУ.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры издевок солдат ВСУ в форме СС над пенсионером в Курской области.

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