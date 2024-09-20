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В США назвали условие окончания СВО

Экс-сотрудник Госдепа Волкер: СВО кончится тогда, когда Россия сочтет нужным

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Reuters

Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится тогда, когда Россия примет решение о прекращении боевых действий. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Politico.

«Победа наступит тогда, когда Россия придет к выводу, что она должна остановиться», — подчеркнул он.

По словам Волкера, на момент конца сентября у России «нет причин прекращать боевые действия».

Волкер подчеркнул, что не делает никаких предположений о том, где должна проходить окончательная международная граница.
При этом Politico называет такой ответ «сложным и неоднозначным».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ готова завершить проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, когда сумеет добиться своих целей.

Ранее в Кремле назвали задачу России на следующие 100 лет.

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Операция на Украине
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