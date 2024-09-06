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В Кремле назвали задачу России на следующие 100 лет

Песков: ДФО должен быть более привлекательным, чем европейская часть России

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Maxim Shemetov/Reuters

Власти России должны сделать так, чтобы Дальний Восток был более привлекательным для жизни, чем в европейской части страны. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на полях ВЭФ-2024, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что эта задача на следующие сто лет. Песков заявил, что успехи, достигнутые за последние 10-20 лет осязаемы, но предстоит сделать еще многое.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что Россия является самой большой страной в мире, но численность ее населения остается скромной. На Дальнем Востоке живет около 7,5 млн человек. Песков назвал это дисбалансом.

5 сентября политолог, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына заявила, что Дальний Восток давно не является одним лишь хранилищем природных ресурсов. Сегодня это динамично развивающийся регион, являющийся окном возможностей для всей страны. По словам главы государства, Дальний Восток стал одним из основных факторов укрепления позиции России в мире. Этот регион стал флагманом страны в новой глобальной экономической реальности, добавил президент.

Российский лидер также обратил внимание, что основные деловые связи, торговые маршруты и весь вектор развития все больше обращается к Востоку и глобальному Югу.

Ранее Владимир Путин назвал приоритет для Дальневосточного федерального округа.

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