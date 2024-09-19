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Глава МИД Украины призвал Россию покинуть Приднестровье

Глава МИД Украины Сибига потребовал от России вывести войска из Приднестровья

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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе визита в Молдавию призвал Россию вывести войска с территории Приднестровья. Его слова приводит портал NewsMaker.

«Приднестровский регион – это Молдавия, и Россия должна вывести оттуда свою армию. Украина и в дальнейшем будет поддерживать Молдавию в переговорном процессе», — сказал Сибига.

До этого президент Молдавии Майя Санду выразила надежду на то, что конфликт с Приднестровьем решится до вступления в ЕС, но допустила, что ее страна станет членом Евросоюза без территории непризнанной республики.

13 сентября Санду в рамках предвыборной кампании предложила решить приднестровский кризис за один-два года. Она заявила, что у нее и ее партии «Действие и солидарность» есть план по реинтеграции левого берега Днестра (Приднестровья), который не контролируется кишиневскими властями.

Ранее Додон предупредил об исчезновении Молдавии как государства без диалога с Россией.

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