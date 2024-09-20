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Италия хочет пригласить Россию на конференцию по Украине

Глава МИД Италии предложил пригласить Россию на конференцию по Украине

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Глава МИД Италии Антонио Таяни предложил пригласить Россию и Китай на следующую конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не в состоянии войны с РФ. Защищать право на независимость Украины — это другое. Я выступаю за конференцию по урегулированию, как прошла в Швейцарии, в которой бы участвовали РФ и КНР», — заявил Таяни.

Он выразил надежду на то, что новая конференция пройдет до конца года — Таяни отметил, что, возможно, конференция пройдет в Саудовской Аравии.

До этого глава МИД Польши Сикорский предложил свое решение вопроса о принадлежности Крыма.

Он призвал отдать полуостров под мандат ООН лет на 20, а потом провести «честный» референдум о его статусе. В Москве в ответ вспомнили о разделах Польши и задумались о профнепригодности польского министра.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.

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