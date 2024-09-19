Столтенберг заявил, что НАТО «до последнего» пыталось сохранить диалог с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс «до последнего» пытался сохранить диалог с Россией и возложил на Москву ответственность за разрушение коммуникаций. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, диалог Россия-НАТО был разрушен Москвой, поскольку альянс «действительно пытался» его сохранить. Он напомнил, что стороны подписали основополагающий акт Россия-НАТО, создали соответствующий совет и вели совместную деятельность, в том числе по контролю за вооружениями на уровне отношений РФ и США.

Столтенберг отметил, что лично успешно сотрудничал с Россией на посту премьера Норвегии.

«Даже в январе 2022 года, когда мы уже знали о готовящемся полномасштабном вторжении… мы все равно созвали Совет Россия-НАТО, чтобы попытаться предотвратить войну», — сказал он.

Глава НАТО также признал, что на сегодняшний день между сторонами нет возможностей для содержательного диалога, но отметил, что «на определенном этапе» должны быть переговоры с Россией.

До этого Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс недостаточно помогал Украине до 2022 года, о чем он теперь сожалеет. Он подчеркнул, что до 2022 года принять Украину в альянс было нереально, однако «усилить в военном отношении было бы легко».

Ранее глава МИД Литвы призвал НАТО выставить красные линии России.