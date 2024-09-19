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Польше предрекли новый раздел из-за Крыма

Сенатор Джабаров счел недостойными слова главы МИД Польши по Крыму

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Нина Зотина/РИА Новости

Территорию современной Польши можно целиком или частично передать под мандат ООН и затем провести там референдум о принадлежности, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так он отреагировал на идентичное предложение главы польского МИД Радослава Сикорского в отношении Крыма.

«Можно всю Польшу передать под мандат ООН. Так как это территория царской России, которую раздал Ленин. Если это слишком далеко, то можно вспомнить конец Второй мировой войны, когда СССР подарил Польше две трети Восточной Пруссии. Как раз через пару лет можно провести там референдум о принадлежности. Если говорить серьезно, то слова Сикорского недостойны министра иностранных дел, претендующего на роль одного из новых лидеров Европы», — отметил сенатор.

Он добавил, что в свете таких заявлений с Сикорским просто не о чем вести диалог. Джабаров подчеркнул, что подобный подход играет против интересов польского государства.

«Сикорский подталкивает собственную страну к очередному разделу Польши с помощью своих воинственных заявлений», — заключил сенатор.

19 сентября появилась информация о том, что глава МИД Польши нашел свое решение «крымского вопроса». По его мнению, «принадлежность» полуострова можно определить путем нового референдума, организация которого потребует передачи региона под мандат ООН. С точки зрения Сикорского, подготовку можно будет завершить за 20 лет.

Ранее на Украине оценили предложение главы МИД Польши по Крыму.

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