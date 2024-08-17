Молдавии необходимы контакты и стратегическое партнерство с Российской Федерацией, чтобы республика не исчезла с карты мира. Об этом бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Молдавия нуждается в дешевых ресурсах и рынке, никто, кроме России, не сможет ей это предоставить, власти должны это понимать. В противном случае, считает политик, Молдавия исчезнет с карты земли и на каком-то этапе станет регионом соседней Румынии.

Додон не верит в обещание действующего президента Молдавии Майи Санду, что республика к 2030 году войдет в состав Европейского союза. Он обратил внимание на то, что в стране становится все меньше сторонников евроинтеграции — показатель упал с 68% до 54% за годы правления Санду.

Экс-президент добавил, что молдаване видят проводимые в Кишиневе ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-марши, слышат заявления о том, что их страну могут принять в ЕС без Приднестровья, понимают, что есть угроза нейтралитету, и задаются вопросом, к чему им такая Европа.

Ранее Додон рассказал о попытках Кишинева выслужиться перед Западом.