В Турции оценили вероятность снятия санкций с РФ на переговорах по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил уверенность, что снятие с России санкций войдет в повестку потенциальных переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит агентство Anadolu.

По его словам, санкции Запада против России окажутся на столе переговоров в формате большого пакета. Он считает, что если процесс окажется безуспешным, то конфликт рискует расшириться, либо перейти в фазу «заморозки».

Фидан подчеркнул, что ряд групп заинтересован в эскалации конфликта, и следующие месяцы станут критическими.

До этого турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что снятие антироссийских санкций странами Запада может стать одним из пунктов потенциального проекта мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что в одной из моделей мирного урегулирования должен существовать пункт о снятии рестрикций с Москвы. Озер напомнил, что фактически в проекте Стамбульского соглашения достигнута определенная договоренность о санкциях.

Ранее в МИД России назвали санкции Запада историей на десятилетия.