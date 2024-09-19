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Американцы считают, что Трамп справится с конфликтом на Украине лучше Харрис

NYT: американцы считают, что Трамп справится с кризисом на Украине лучше Харрис

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Jonathan Drake, Rebecca Cook/Reuters

Американцы считают, что кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп справится с конфликтом на Украине лучше, чем его соперник Камала Харрис. Это следует из опроса, проведенного газетой The New York Times и исследовательским институтом Siena College.

Согласно результатам исследования, 51% респондентов высказали мнение, что с конфликтом на Украине лучше справится Трамп. 43% считают, что с урегулированием конфликта лучше справится Камала Харрис.

Трамп неоднократно заявлял о возможности урегулирования конфликта на Украине, если он вернется на пост главы Белого дома. Так, 15 сентября политик заявил, что конфликт нужно урегулировать «силой духа и мудростью». Он также напомнил, что выборы состоятся через 53 дня, и их итоги повлияют на все, даже на украинский конфликт.

12 сентября кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс рассказал о плане экс-главы Белого дома по завершению российско-украинского конфликта. Вэнс считает, что Трамп предложит представителям России, Украины и Европы выяснить, каким должно быть мирное урегулирование, а также какие положения оно должно включать в себя. Вэнс допустил, что соглашение должно предполагать линию разграничения между Украиной и Россией, где будет создано подобие демилитаризованной зоны.

Ранее Зеленский оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине.

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