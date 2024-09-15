Зеленский оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что считает слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о завершении им конфликта Киева и Москвы только предвыборными обещаниями.

«Моя позиция заключается в том, что период выборов и предвыборные послания — это предвыборные послания. Иногда они не совсем реальны», — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что не знает всех деталей предложения Трампа.

12 сентября кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс рассказал о плане экс-главы Белого дома по завершению российско-украинского конфликта. Вэнс считает, что Трамп предложит представителям России, Украины и Европы выяснить, каким должно быть мирное урегулирование, а также какие положения оно должно включать в себя. Вэнс допустил, что соглашение должно предполагать линию разграничения между Украиной и Россией, где будет создано подобие демилитаризованной зоны. Сам Трамп заявил, что завершить войну в Украине нужно с помощью «силы и мудрости».

Ранее в Совфеде назвали Трампа «кандидатом здравого смысла» на выборах.