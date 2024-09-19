Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин посетил центр по производству беспилотников в Петербурге

Путин нанес визит в Специальный технологический центр, производящий БПЛА

close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 19 сентября посетил петербургское предприятие Специальный технологический центр (СТЦ) — оно занимается производством дронов и других спецсредств. Об этом сообщает «Интерфакс».

18 сентября Путин провел совещание по развитию армии в условиях специальной военной операции. Открывая мероприятие, глава государства предложил обсудить повышение боеготовности. Продолжить обсуждение глава государства собирался на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга 19 сентября.

В ходе совещания президент также отметил, что в рамках Военно-промышленной комиссии планируется обсудить развитие беспилотных авиасистем разных типов.

Специальный технологический центр — один из лидеров по выпуску оборудования для радионаблюдения, защиты данных, систем радиоэлектронной борьбы, беспилотников и систем связи. Он поставляет оборудования армейским и силовым структурам. Основан в 2001 году.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами