Путин посетил центр по производству беспилотников в Петербурге

Президент России Владимир Путин 19 сентября посетил петербургское предприятие Специальный технологический центр (СТЦ) — оно занимается производством дронов и других спецсредств. Об этом сообщает «Интерфакс».

18 сентября Путин провел совещание по развитию армии в условиях специальной военной операции. Открывая мероприятие, глава государства предложил обсудить повышение боеготовности. Продолжить обсуждение глава государства собирался на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга 19 сентября.

В ходе совещания президент также отметил, что в рамках Военно-промышленной комиссии планируется обсудить развитие беспилотных авиасистем разных типов.

Специальный технологический центр — один из лидеров по выпуску оборудования для радионаблюдения, защиты данных, систем радиоэлектронной борьбы, беспилотников и систем связи. Он поставляет оборудования армейским и силовым структурам. Основан в 2001 году.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии.