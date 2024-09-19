Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов вспомнил строчку из песни Высоцкого, говоря о «плане победы» Зеленского

Рогов: слова Зеленского о «плане победы» напоминают строчку из песни Высоцкого

close
Luca Bruno/AP

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «плане победы» над РФ напоминает строчку одной из песен Владимира Высоцкого – «он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж». Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Он ведет себя как герой известной песни Владимира Высоцкого - «он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж», - отметил он.

Рогов обратил внимание на то, что изначально украинский лидер говорил о мирном урегулировании, однако немногим позднее отдал приказ ВСУ о начале вторжения в Курскую область. Сейчас Зеленский сообщает о некоем «плане победы», теряя при этом позиции в Донбассе.

Зеленский объявил о завершении разработки «плана победы» Украины и о том, что теперь важна решимость в реализации. Известно, что он включает в себя заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «плане победы» Зеленского увидели цель обвинить во всем США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами