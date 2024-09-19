Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «плане победы» над РФ напоминает строчку одной из песен Владимира Высоцкого – «он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж». Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Он ведет себя как герой известной песни Владимира Высоцкого - «он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж», - отметил он.

Рогов обратил внимание на то, что изначально украинский лидер говорил о мирном урегулировании, однако немногим позднее отдал приказ ВСУ о начале вторжения в Курскую область. Сейчас Зеленский сообщает о некоем «плане победы», теряя при этом позиции в Донбассе.

Зеленский объявил о завершении разработки «плана победы» Украины и о том, что теперь важна решимость в реализации. Известно, что он включает в себя заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «плане победы» Зеленского увидели цель обвинить во всем США.