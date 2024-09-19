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В «плане победы» Зеленского увидели цель обвинить во всем США

Депутат Чепа: план победы Зеленского связан с его желанием обвинить во всем США

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Heiko Becker/Reuters

Представленный украинским лидером Владимиром Зеленским «план победы» рассчитан на безграничную помощь Украине – как финансовую, так и военную. По этой причине он нереализуем, а сам Зеленский преследует цель обвинить во всем США, объяснил RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«[Зеленский] понимает, что этот план не может быть реализован, потому что его исполнение обязательно приведет к катастрофе. Катастрофа не нужна ни Америке, ни Европе», — отметил он.

Разрабатывая подобные планы, украинский лидер оставляет для себя отходный путь – возможность обвинить Америку в недостаточной поддержке, считает депутат. Он может заявить, что «американцы кинули» Украину после втягивания в серьезный конфликт. По сути, это его запасной вариант и возможность «лавировать», заключил парламентарий.

Зеленский объявил о завершении разработки «плана победы» Украины и о том, что теперь важна решимость в реализации. Известно, что он включает в себя заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского призвали убрать лишние две буквы из его «плана победы».

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