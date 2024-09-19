Путин поприветствовал участников Юридического форума стран БРИКС

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников IX Юридического форума стран БРИКС, отмечая востребованность неформального общения между авторитетными учёными-правоведами и практикующими юристами стран-членов объединения. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Тема нынешнего форума – «Право на страже справедливого мира» – полностью соответствует приоритетам российского председательства в БРИКС и, без сомнения, отражает общее стремление стран-участниц к созданию по-настоящему демократического многополярного миропорядка, основанного на чётких и обязательных для всех правовых нормах», – отметил глава государства.

Он обратил внимание на широкий спектр вопросов, включенных в повестку дня: международное правосудие, юридическое образование и наука, правовое измерение торговых и инвестиционных обменов, интеллектуальная собственность, механизмы урегулирования трансграничных коммерческих споров и защита законных интересов граждан.

Президент РФ выразил уверенность, что дискуссии на форуме будут «содержательными и конструктивными», а выдвинутые предложения и инициативы будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между странами БРИКС.

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