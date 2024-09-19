Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп в баре купил всем по бургеру и расплатился биткоинами

NYP: Трамп расплатился биткоинами за бургеры и пиво в нью-йоркском баре

close
Alex Brandon/AP

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп купил бургеры и пиво для своих сторонников в нью-йоркском баре PubKey, который принимает криптовалюту, это стало «историческим моментом». Об этом пишет американская газета New York Post.

«Я только что совершил первую транзакцию в биткоинах», — подчеркнул кандидат в президенты США.

По словам Трампа, оплата с помощью QR-кода была «очень простой». Как пишет издание, при помощи сотрудника PubKey бывший президент США использовал мобильный телефон и планшет для совершения транзакции.

Подчеркивается, что Трамп стал «первым президентом США, когда-либо использовавшим биткоин для совершения транзакции».
Трамп использовал криптовалюту для оплаты бургеров и пива, которые он купил для посетителей PubKey.

Как отмечает New York Post, бар в своем сообщении в социальных сетях назвал этот момент «одной из самых исторических транзакций в истории биткоина».

PubKey – бар в Нью-Йорке, известный тем, что принимает биткоины для оплаты.

В июле Трамп пообещал превратить страну в «биткоин-сверхдержаву», отметив, что в случае переизбрания прекратит преследование в отношении этой отрасли.

Ранее стало известно о резком снижении стоимости биткоина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами