Трамп в баре купил всем по бургеру и расплатился биткоинами

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп купил бургеры и пиво для своих сторонников в нью-йоркском баре PubKey, который принимает криптовалюту, это стало «историческим моментом». Об этом пишет американская газета New York Post.

«Я только что совершил первую транзакцию в биткоинах», — подчеркнул кандидат в президенты США.

По словам Трампа, оплата с помощью QR-кода была «очень простой». Как пишет издание, при помощи сотрудника PubKey бывший президент США использовал мобильный телефон и планшет для совершения транзакции.

Подчеркивается, что Трамп стал «первым президентом США, когда-либо использовавшим биткоин для совершения транзакции».

Трамп использовал криптовалюту для оплаты бургеров и пива, которые он купил для посетителей PubKey.

Как отмечает New York Post, бар в своем сообщении в социальных сетях назвал этот момент «одной из самых исторических транзакций в истории биткоина».

PubKey – бар в Нью-Йорке, известный тем, что принимает биткоины для оплаты.

В июле Трамп пообещал превратить страну в «биткоин-сверхдержаву», отметив, что в случае переизбрания прекратит преследование в отношении этой отрасли.

Ранее стало известно о резком снижении стоимости биткоина.