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Стало известно о резком снижении стоимости биткоина

Binance: стоимость биткоина упала более чем на 12%

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Depositphotos

Стоимость биткоина во время торговой сессии резко снизилась на 12,68% — до $52 912. Данные об этом появились в 8:23 мск на сайте онлайн-сервиса обмена цифровых валют Binance.

Резкое снижение стоимости зафиксировали в 4:25 мск. Тогда курс биткоина упал сразу на 11% и составил $53 868. Спустя несколько минут биткоин немного замедлил снижение, а его цена составила $54 084, но позже снова произошел спад.

В конце июля стоимость биткоина впервые за полтора месяца (с 10 июня) превышала $70 тыс.

Директор по маркетингу криптобиржи Bitget в СНГ Антон Торопцев в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что в августе курс биткоина может как опуститься ниже $60 тыс., так и подняться до $68 тыс. По его словам, август сейчас выглядит достаточно позитивным для криптовалют.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал превратить США в «биткоин-сверхдержаву».

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