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Зеленскому задали вопрос о его «плане победы»

Азаров: неясно кто на Украине будет реализовывать «план победы» Зеленского

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Reuters

На Украине некому реализовывать предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским «план победы». Такое мнение в своем Telegram-канале высказал бывший премьер Украины Николай Азаров.

«А реализовывать-то его кто будет?» — подчеркнул он, отметив, что в Киеве завершили работу над «планом победы».

Зеленский объявил о завершении разработки «плана победы» Украины. В своем вечернем обращении он подчеркнул, что ключевые детали определены, и теперь важна решимость в реализации. По данным СМИ, план может включать заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, «план победы» Владимира Зеленского включает в себя несколько ключевых направлений — военный пакет, а также меры политического, экономического и дипломатического давления на Россию. Конкретных деталей Подоляк не раскрыл.

Однако в беседе с «РБК-Украина» он рассказал, что этот план представляет собой не набор предложений, а «четкое понимание современного военного конфликта», включая «необходимые инструменты, их количество и стоимость» для достижения «правильного» завершения конфликта.

Ранее стало известно, зачем Зеленский поедет в США.

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