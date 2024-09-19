Президент Ирана выразил соболезнования ливанцам

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил глубокие соболезнования народу Ливана после взрывов пейджеров и других средств связи в стране. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Выражаем глубочайшие соболезнования и сочувствие дорогому народу Ливана», — подчеркнул он.

Глава государства назвал детонацию средств связи в последние дни в Ливане «вероломным массовым террористическим актом», который совершен Израилем.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Пентагон опасается, что Израиль может начать наземную операцию против шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Волна взрывов электронных устройств, используемых членами группировки, может быть прелюдией к более масштабной атаке.

Ранее NYT обратила внимание на важную деталь событий в Ливане.