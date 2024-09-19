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NYT обратила внимание на важную деталь событий в Ливане

NYT: Израиль не отрицает ответственности за взрывы в Ливане

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Mohamed Azakir/Reuters

Израиль не отрицает ответственности за взрывы пейджеров и средств связи в Ливане. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Израильские военные не взяли на себя и не отрицали ответственности за взрывы пейджеров, и не отреагировали немедленно на просьбу прокомментировать последнюю атаку (взрывы средств связи в Ливане. — прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

19 сентября сообщалось, что число жертв серии взрывов средств связи, произошедшей в разных районах Ливана, возросло до 20.

Серия взрывов началась 17 сентября, когда у членов движения «Хезболла» сдетонировали личные пейджеры, что привело к ранениям у 4 тысяч человек.

18 сентября начались детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. Ливанские власти попросили граждан немедленно отключить устройства с литиевыми батареями, опасаясь новых взрывов. Министерство информации назвало инциденты «израильской агрессией».

Ранее в Кремле отреагировали на серию взрывов пейджеров в Ливане.

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