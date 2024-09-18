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В Кремле отреагировали на серию взрывов пейджеров в Ливане

Песков: РФ ждет результатов расследования инцидента с пейджерами в Ливане

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Mohamed Azakir/Reuters

Россия планирует дождаться результатов расследования ситуации с массовым взрывом пейджеров членов шиитской организации «Хезболла» в Ливане, прежде чем делать о случившемся какие-либо выводы. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого попросили прокомментировать происшествие.

«Для того, чтобы вынести какие-то суждения, надо сначала разобраться в этой ситуации. Мы считаем, что должно быть проведено доскональное расследование этого происшествия и определены те, кто стоит за этими массовыми взрывами средств связи», — сказал Песков.

После этого за дело возьмутся специалисты, которые изучат вопрос, чтобы исключить риск повторения инцидента в России или где-либо еще, добавил Песков.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 11 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Как писали СМИ, инцидент мог быть следствием операции национальной разведывательной службы Израиля Моссада.

В МИД РФ назвали взрывы пейджеров актом гибридной войны против Ливана.

Ранее стало известно, что пейджеры в Ливане звонили перед взрывом.

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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