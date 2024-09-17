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Итальянец Фитто станет замглавы Еврокомиссии по реформам

Представляющий Италию Раффаэле Фитто станет заместителем главы Еврокомиссии

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Представляющий Италию Раффаэле Фитто станет заместителем главы Еврокомиссии (ЕК), ответственным за проведение реформ. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед Европарламентом в Страсбурге, передает ТАСС.

«Раффаэле Фитто станет исполнительным вице-президентом по вопросам сплочения и реформ. Он будет отвечать за портфель, занимающийся вопросами политики сплочения, регионального развития и городов», — отметила председатель ЕК.

Фитто является одним из лидеров правоцентристской политической партии «Вперед, Италия», основанной Сильвио Берлускони.

Фон дер Ляйен также отметила, что новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат больше постов вице-председателей.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала трагичным переизбрание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на свой пост.

Ранее стало известно, из-за чего отложили формирование новой Еврокомиссии.

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