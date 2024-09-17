Итальянец Фитто станет замглавы Еврокомиссии по реформам

Представляющий Италию Раффаэле Фитто станет заместителем главы Еврокомиссии (ЕК), ответственным за проведение реформ. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед Европарламентом в Страсбурге, передает ТАСС.

«Раффаэле Фитто станет исполнительным вице-президентом по вопросам сплочения и реформ. Он будет отвечать за портфель, занимающийся вопросами политики сплочения, регионального развития и городов», — отметила председатель ЕК.

Фитто является одним из лидеров правоцентристской политической партии «Вперед, Италия», основанной Сильвио Берлускони.

Фон дер Ляйен также отметила, что новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат больше постов вице-председателей.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала трагичным переизбрание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на свой пост.

Ранее стало известно, из-за чего отложили формирование новой Еврокомиссии.