Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с переворотом, если после окончания конфликта не проведет выборы главы государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий отметил, что правительство Украины часто заявляет о риске гражданской войны, если пойдет на территориальные уступки. Однако, по словам Дубинского, подобных исход событий может произойти только в том случае, если Зеленский останется у власти без проведения выборов.

«А вот остановка войны и немедленные выборы — это, действительно, наш шанс. Если люди на выборах подтвердят мандат партии вечной войны — так и будет. Если же проголосуют за мир — шанс спасти страну еще есть», — написал депутат.

16 сентября газета The Washington Post сообщила, что украинские войска могут осуществить государственный переворот, если будет заключен мирный договор с РФ, предусматривающий территориальные уступки со стороны Украины. По оценке издания, любая сделка по принципу «земля в обмен на мир» скорее всего «решит судьбу Донбасса».

Ранее в офисе Зеленского сделали заявление по уступкам украинских территорий России.