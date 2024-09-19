Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде допустили госпереворот против Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленскому грозит переворот при отказе от выборов президента

close
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с переворотом, если после окончания конфликта не проведет выборы главы государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий отметил, что правительство Украины часто заявляет о риске гражданской войны, если пойдет на территориальные уступки. Однако, по словам Дубинского, подобных исход событий может произойти только в том случае, если Зеленский останется у власти без проведения выборов.

«А вот остановка войны и немедленные выборы — это, действительно, наш шанс. Если люди на выборах подтвердят мандат партии вечной войны — так и будет. Если же проголосуют за мир — шанс спасти страну еще есть», — написал депутат.

16 сентября газета The Washington Post сообщила, что украинские войска могут осуществить государственный переворот, если будет заключен мирный договор с РФ, предусматривающий территориальные уступки со стороны Украины. По оценке издания, любая сделка по принципу «земля в обмен на мир» скорее всего «решит судьбу Донбасса».

Ранее в офисе Зеленского сделали заявление по уступкам украинских территорий России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами