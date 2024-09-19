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В США заявили о непричастности ко взрывам в Ливане

Белый дом отверг причастность ко взрывам пейджеров и других устройств в Ливане

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STR/AP

Белый дом заявил о непричастности к массовым взрывам пейджеров и других устройств в Ливане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джона Кирби.

«Мы никоим образом не были вовлечены в данные события, которые произошли вчера и сегодня», — подчеркнул чиновник.

Отмечается, что США решительно намерены противодействовать открытию второго фронта на Ближнем востоке.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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