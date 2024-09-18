Путин оценил уровень поддержки губернаторов со стороны регионов

Уровень поддержки губернаторов со стороны регионов говорит о высоком доверии граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь по видеосвязи к губернаторам, передает РИА Новости.

Российский лидер поздравил губернаторов с переизбранием, а также заявил главам регионов, что люди связывают с ними большие надежды на дальнейшие перемены в лучшую сторону. Путин подчеркнул, что уверенную победу одержали и действующие главы регионов, и те, кто были исполняющими обязанности губернатора.

Также Владимир Путин обратился с благодарностью к избирателям из приграничных с Украиной районов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы в России прошли образцово, прозрачно и по правилам.

Руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Илья Чечельницкий также высоко оценил организацию проходящих в России выборов, отметив их прозрачность и доступность для граждан.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня.

Ранее Путин назвал секрет российских женщин, который не могут разгадать мужчины.