Многие не понимают опасности третьей мировой войны. Соответствующее заявление сделала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, пишет Life.ru.
Она отметила, что политики в теплых кабинетах мало понимают, что представляет из себя война.
«Я жила в стране, которая участвовала в войне... Я покинула Ливан всего год назад. И каждый, кто знает, что такое война, не любит войну», — сказала она.
Кнайсль призвала проявлять в политических вопросах больше рациональности и меньше эмоций.
Незадолго до этого Кнайсль в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben заявила, что согласие Германии на использование немецкой военной техники в Курской области говорит о полном непонимании российского общества.
Кнайсль также подтвердила существование планов западных стран о разделе России на части.
Ранее Кнайсль назвала Россию частью Востока.