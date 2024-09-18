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Экс-глава МИД Австрии сделала заявление об опасности третьей мировой войны

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: многие не понимают опасности третьей мировой

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Максим Блинов/РИА Новости

Многие не понимают опасности третьей мировой войны. Соответствующее заявление сделала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, пишет Life.ru.

Она отметила, что политики в теплых кабинетах мало понимают, что представляет из себя война.

«Я жила в стране, которая участвовала в войне... Я покинула Ливан всего год назад. И каждый, кто знает, что такое война, не любит войну», — сказала она.

Кнайсль призвала проявлять в политических вопросах больше рациональности и меньше эмоций.

Незадолго до этого Кнайсль в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben заявила, что согласие Германии на использование немецкой военной техники в Курской области говорит о полном непонимании российского общества.

Кнайсль также подтвердила существование планов западных стран о разделе России на части.

Ранее Кнайсль назвала Россию частью Востока.

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