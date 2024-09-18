Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лула Инасио да Силвой. Об этом российский лидер сообщил в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума, передает РИА Новости.

«На предыдущих форумах был дан старт многим конкретным инициативам, в том числе укреплению взаимодействия в рамках БРИКС, АЭС и Женской двадцатки. Сейчас обсуждали все эти вопросы с президентом Бразилии», — заявил президент РФ.

Лула да Силва 17 сентября заявил, что Украине следовало взаимодействовать с Бразилией для урегулирования конфликта с Россией до начала спецоперации, поскольку сегодня руководство страны не собирается занимать сторону Украины и будет настаивать на скорейшем начале переговоров.

14 сентября стало известно, что Лула Инасио да Силва посетит саммит БРИКС в октябре в Казани.

Ранее у берегов Бразилии затонуло судно.