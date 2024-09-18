В Госдуме поддержали выход РФ из Международного совета по исследованию моря

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе денонсировать Конвенцию о Международном совете по исследованию моря (ICES). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.

Согласно сообщению комитета, законопроект, внесенный правительством России, предложено рассмотреть на пленарном заседании 15 октября.

В сопроводительных документах поясняется, что 30 марта 2022 года в нарушение положений Конвенции советом было приостановлено участие РФ в деятельности организации. Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что это решение до сих пор не было отменено, несмотря на обращения российской стороны.

Согласно релизу комитета Госдумы, в правительстве России особо подчеркивают, что положения Конвенции не предусматривают возможность отстранения какой-либо стороны от участия в работе совета, а также вынесения на голосование вопросов, выходящих за рамки полномочий организации.

Совет является международным научным органом, который ежегодно предоставляет рекомендации в отношении эксплуатации запасов водных биологических ресурсов с целью обеспечения их устойчивого использования и сохранения, а также защиты уязвимых экосистем. Он действует в Атлантическом океане и прилегающих к нему морям. Членами совета являются Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Испания, Швеция, Великобритания и США.

1 августа правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции о Международном совете по исследованию моря, подписанной в 1964 году.

Ранее Россия вышла из Рамочной конвенции о защите нацменьшинств.