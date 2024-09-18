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Грузинский политолог назвал путь к восстановлению отношений Тбилиси и Вашингтона

Политолог Мамрадзе: Грузии важно заниматься проактивной дипломатией на Западе

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Depositphotos

Чтобы восстановить отношения с США, Грузия должна заняться проактивной дипломатией на Западе, рассказывая о стоящих перед ней вызовах. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал грузинский политолог Петрэ Мамрадзе.

«На мой взгляд, [правящая в Грузии партия] «Грузинская мечта» не дрогнет, американские санкции не заставят ее изменить позицию или, к примеру, отозвать законы «О прозрачности иностранного влияния» или о запрете пропаганды ЛГБТ. Но это не значит, что надо успокоиться и не работать с западными партнерами», — считает эксперт.

Он отметил, что на Западе забыли или не знают, что радикальные оппозиционеры готовят провокации перед выборами в грузинский парламент, которые состоятся 26 октября. Об этом, по его словам, необходимо заявлять.

16 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против 64 граждан и представителей власти Грузии, которые, по их мнению, причастны к «подрыву демократии и нарушению прав человека» в стране.

Среди попавших под рестрикции оказались высокопоставленные государственные и муниципальные деятели, «злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа». Кроме того, в список попали бизнесмены, замешанные в коррупции, и депутаты парламента Грузии.

Ранее премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений в случае новых санкций.

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