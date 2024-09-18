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Захарова заявила о диктатуре в США

Захарова: в США уже наступила диктатура, вопрос состоит лишь в ее степени

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В США уже наступила диктатура, вопрос состоит только в том, будет ли она разрушительной или страна сможет вернуться «в нормальность». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума, передает ТАСС.

«Илон Маск сказал, что если выборы пройдут не с тем результатом, а с другим, то в Соединенных Штатах наступит диктатура. На мой взгляд, диктатура там уже наступила, вопрос в степени — будет ли это абсолютно разрушающая для США история или они попытаются бороться за возвращение в нормальность», — сказала дипломат.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что США могут «скатиться в тиранию», если кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не победит на выборах страны в ноябре 2024 года.

11 сентября в США состоялись первые дебаты Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. В ходе мероприятия республиканец пообещал избирателям завершить конфликт между РФ и Украиной, в том числе организовав прямые переговоры между лидерами этих стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом Харрис заявила Трампу, что Путин мог бы «съесть его на обед». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск оценил дебаты Трампа и Харрис.

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Выборы в США — 2024
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