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В Госдуме ответили на планы Эстонии запретить движение флота РФ в Балтийском море

Депутат Чепа счел глупостью планы Эстонии запретить движение флота РФ на Балтике

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа назвал глупостью планы Эстонии по полному запрету движения российского флота в Финском заливе. В беседе с «Лентой.Ru» он исключил такую возможность.

По его словам, реализовать подобные идеи «абсолютно невозможно, это чушь и глупость. Он подчеркнул, что об этом даже не стоит говорить, поскольку «никоим образом и никакими мерами, и указами, законами у них не получится это реализовать».

До этого командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что Эстонии и Финляндии нужно разработать план по полному запрету движения российского флота в Финском заливе. По его словам, Финляндия и Эстония будут наращивать и дальше свое сотрудничество в «морской обороне».

Он назвал контроль большей части залива НАТО «проблемой для России», а закрытие его, подчеркнул Мерило, произойдет в случае возникновения опасности.

Ранее Патрушев обвинил Швецию и Финляндию в желании лишить Россию доступа к Балтийскому морю.

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