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Патрушев обвинил Швецию и Финляндию в желании лишить Россию доступа к Балтийскому морю

Патрушев заявил, что Швеция и Финляндия хотят лишить РФ выхода в Балтийское море

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Новые члены Североатлантического альянса Швеция и Финляндия хотят лишить Россию выхода в Балтийское море, сделав его акваторию «внутренним морем» НАТО. Об этом газете «Известия» заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.

«НАТО продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории Российской Федерации», — считает Патрушев.

Для этих целей, как пояснил глава новообразованной Морской коллегии России, НАТО сможет использовать Швецию и Финляндию, которые обладают военно-морскими силами.

До этого стало известно, что в Чехии в сентябре этого года пройдет встреча военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.

Ранее западных союзников Украины обвинили в отсутствии воли к победе.

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